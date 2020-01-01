В Киеве и четырех областях не ослабят карантин

Одной из главный причин, по которой в регионах не ослабят карантин, является несоответствие критерию инцидентности.

В столице также сохранят строгие меры

По состоянию на воскресенье, 7 июня, четыре области Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно информации, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностю (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Ранее власти Волынской и Донецкой областей отменили послабления карантинных мероприятий из-за роста количества заболеваний коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet