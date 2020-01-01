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В Киеве и четырех областях не ослабят карантин

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Одной из главный причин, по которой в регионах не ослабят карантин, является несоответствие критерию инцидентности.
В столице также сохранят строгие меры
В столице также сохранят строгие меры
 
По состоянию на воскресенье, 7 июня, четыре области Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
 
Согласно информации, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
 
Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностю (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
 
 
Ранее власти Волынской и Донецкой областей отменили послабления карантинных мероприятий из-за роста количества заболеваний коронавирусом.

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Теги: Минздрав, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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