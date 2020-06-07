Украина - на втором месте по онкологии в Европе

Пораженным онкологией людям в Минздраве советуют правильно питаться и бросить вредные привычки.

В Украине с каждым годом растет число онкобольных theopenasia.net

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава 7 июня, в Международный день людей, переболевших раком.

Читай также: В Украине в пять раз выросло число случаев заболеваний щитовидки "Сейчас на учете в стране около 1 миллиона человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. С каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания", - говорится в сообщении.

Чтобы улучшить реакцию организма на лечение, ускорить выздоровление, снизить риск рецидива и улучшить качество жизни, Минздрав советует соблюдать правила здорового питания, физической активности и внимательно следить за состоянием здоровья.