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Украина - на втором месте по онкологии в Европе

Комментариев: 8
Пораженным онкологией людям в Минздраве советуют правильно питаться и бросить вредные привычки.
В Украине с каждым годом растет число онкобольных
В Украине с каждым годом растет число онкобольных
theopenasia.net
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава 7 июня, в Международный день людей, переболевших раком.

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"Сейчас на учете в стране около 1 миллиона человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. С каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания", - говорится в сообщении.

Чтобы улучшить реакцию организма на лечение, ускорить выздоровление, снизить риск рецидива и улучшить качество жизни, Минздрав советует соблюдать правила здорового питания, физической активности и внимательно следить за состоянием здоровья.

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Больным рекомендуется  регулярно общаться с врачом, быть физически активным, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и контролировать время проведения на солнце.

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Теги: рак, Минздрав, онкология
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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xapi3mat    07.06.2020, 18:00
Оценка:  0
xapi3mat
чернобыль
RomaCrimea    07.06.2020, 16:58
Оценка:  -13
RomaCrimea
А кто на первом?
PобинГуд    07.06.2020, 15:37
Оценка:  -13
PобинГуд
А как по-другому,если за это Майдан скакал?Мечты сбываются!
ЗаелоПластинку    07.06.2020, 15:58
Оценка:  -8
ЗаелоПластинку
Так это ж еще до Майдана. "Спасибо деду за Чернобыль". Такие наклейки на машину нужно клеить?
kadettt    07.06.2020, 16:56
Оценка:  -14
kadettt
не пызды,это на вашей вонючей росссии все болеют,а в украине все здоровые.
Зyрбаган    07.06.2020, 14:18
Оценка:  -15
Зyрбаган
А на первом кто,Раша?Если нет,то это зрада! :-)
Vixerunt    07.06.2020, 14:41
Оценка:  -9
Vixerunt
тебе ж написали в Европе; раша это чуркистан монголоидный
Редкий    07.06.2020, 13:56
Оценка:  -13
Редкий
И снова кремлёвские фейки от Соловьёва-Киселёва!Ведь все знают что у нас никто не болеет,а если и умирает кто-то,то исключительно от счастья!)))))
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