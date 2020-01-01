"Жара": Известен прогноз погоды на 8 июня

В отдельных регионах страны температура воздуха поднимется до 32 градусов.

Синоптики рассказали, какой будет завтра погода depositphotos.com

Завтра, 8 июня, в большинстве регионов будет солнечно и жарко. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеоцентра.

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В западных областях ожидаются дожди и грозы, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха здесь составит ночью 12-17°С, а днем 20-26°С.

В остальных регионах ожидается сухая и жаркая погода. Температура ночью 11-16°С, днем 24-29°С. В восточных, южных и центральных областях местами 30-32°С.

В столице ожидается солнце, без осадков. Температура ночью составит 14-16°С, а днем - 26-28°С - говорится в сообщении

Синоптики рассказали, какой будет завтра погода Скриншот

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