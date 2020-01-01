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Кива предлагает переименовать проспект Бандеры в честь Джорджа Флойда

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Депутат требует, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил материальную помощь в размере 10 миллионов долларов семье погибшего афроамериканца.
Джордж Флойд - главный герой протестов в США
Джордж Флойд - главный герой протестов в США
 
Народный депутат Илья Кива от фракции Оппозиционная платформа — За жизнь предлагает объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, афроамериканца, убитого полицейскими в США.
 
"В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда", - написал Кива в своем Telegram-канале.
 
Также Кива обратился к митрополиту ПЦУ Епифанию с предложением "канонизировать невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания в церкви.
 
Кроме того, депутат требует, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил материальную помощь в размере 10 миллионов долларов семье погибшего афроамериканца.
 
"Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, который начал "революцию достоинства" в США", - добавил депутат.
 
Напомним, что в США уже более двух недель продолжабтся массовые выступления против полицейского насилия и расовой дискриминации. Они начались после после смерти в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией.
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Теги: США, протесты, Илья Кива
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Источник: korrespondent.net

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