Для рынков в Украине смягчили карантинные меры
Работников на рынок будут допускать только после измерения температуры, а посетителей - только в масках.
В Украине смягчили карантинные ограничения в отношении работы рынков. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в Facebook в понедельник, 8 июня.
Соответствующее постановление вступило в силу с сегодняшнего дня.
При этом в силе остается ряд правил:
- допуск работников на рынок после термоскрининга;
- на входе в рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
- один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
- допуск на рынок только в защитной маске;
- проведение дезинфекции поверхностей;
- размещение информации о профилактике COVID-19 на видных местах.
"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться", - сказал Ляшко.
Напомним, что на Одесчине в двух селах установят блокпосты из-за коронавируса. В населенных пунктах возросло количество больных коронавирусом, поэтому власти решили закрыть их на карантин.
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