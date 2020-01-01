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Для рынков в Украине смягчили карантинные меры

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Работников на рынок будут допускать только после измерения температуры, а посетителей - только в масках.
В Украине смягчили нормы для рынков при карантине
В Украине смягчили нормы для рынков при карантине
timer-odessa.net

В Украине смягчили карантинные ограничения в отношении работы рынков. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в Facebook в понедельник, 8 июня.

Соответствующее постановление вступило в силу с сегодняшнего дня.

При этом в силе остается ряд правил:

  • допуск работников на рынок после термоскрининга;
  • на входе в рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
  • один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
  • допуск на рынок только в защитной маске;
  • проведение дезинфекции поверхностей;
  • размещение информации о профилактике COVID-19 на видных местах.

"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться", - сказал Ляшко.

Напомним, что на Одесчине в двух селах установят блокпосты из-за коронавируса. В населенных пунктах возросло количество больных коронавирусом, поэтому власти решили закрыть их на карантин.

Названа дата открытия КПВВ на Донбассе

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Теги: рынки, рынок, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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