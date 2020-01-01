Больше половины украинских водителей сократили поездки из-за карантина

Опрос был проведен в три этапа - в конце марта, когда карантинные ограничения были максимальными, в апреле и мае, когда смягчили ограничения.

Больше половины украинских водителей (55%) сократили число поездок на личном транспорте из-за карантина в апреле-мае. Об этом свидетельствуют результаты исследования Factum Group по заказу Консалтинговой группы А-95, говорится в пресс-службе.

При этом 26% опрошенных уменьшили количество поездок более, чем на 40%.

Factum Group проводила социологический опрос в три этапа - в конце марта, когда карантинные ограничения были максимальными, в апреле и мае, когда активность населения стала резко повышаться.

На начало наблюдений количество опрошенных, которые снизили потребление топлива личным автотранспортом, составляло 46,4%, по итогу мая этот показатель увеличился до 55%.

Пятая часть опрошенных владельцев автомобилей сообщили, что карантин не повлиял на интенсивность пользования личным транспортом. В то время как 24% за этот период наоборот увеличили количество поездок.

Согласно результатам исследования, свыше половины опрошенных положительно оценили принимаемые операторами АЗС меры безопасности на период карантина.

Кроме этого Factum Group провел исследование потребительских настроений, согласно которым для 44% автовладельцев ключевым критерием выбора АЗС остается цена. При этом около трети опрошенных готовы сменить привычного оператора АЗС в случае разницы в цене от 3 до 5 грн/л. Четверть респондентов больше всего ценят бренд сети АЗС и ее репутацию.

По мнению аналитиков Консалтинговой группы А-95 ценовой разрыв, образовавшийся между разными сетями АЗС, в значительной мере перераспределил продажи.

"Карантин в Украине усилил поляризацию потребителей нефтепродуктов: уже 44% владельцев авто готовы изменить привычную заправку на более дешевую, в то время как традиционно этот показатель не превышает 30%. По нашим данным, сети АЗК-"дискаунтеры" потеряли меньше реализации по сравнению с "брендовыми" сетями, занявшими высокие ценовые позиции", - считает аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet