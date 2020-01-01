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Доходы половины украинцев сократились из-за карантина

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Меньше всего почувствовали ухудшение финансового положения люди в возрасте и сельские жители.
Каждый второй ощутил снижение доходов
Каждый второй ощутил снижение доходов
Politeka.net
 
Более половины украинцев в начале июня ощутили снижение доходов за время карантина, введенного в связи с пандемией COVID. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, опубликованные на ее сайте.
 
При этом четверть респондентов (27%) не испытали финансовых потерь.
 
Далее с большим отставанием идут сложности, связанные со своевременной оплатой коммунальных и других счетов (10%), потеря возможности финансово помогать родственникам (4%), убытки на сделанных инвестициях (2%) и сложности с оплатой за аренду / ипотеку жилья (1%).
 
Об отсутствии негативных финансовых последствий текущей ситуации чаще упоминают представители старшей возрастной категории и сельские жители, а общее снижение доходов - городские жители и украинцы в возрасте до 50 лет.
 
Опрос проводился в период с 27 мая по 2 июня 2020 года среди 1005 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий.
 
Ранее сообщалось, что 45% украинцев считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни.
 
Также Корреспондент писал, что пандемия коронавируса и ввведенные ограничения ударили также и по бизнесу.

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Теги: соцопросы, пандемия, доходы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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