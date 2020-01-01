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В Минфине рассказали, как потратят €500 млн от ЕС

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Получение 500 млн евро будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине на фоне коронакризиса.
Займ взят под 0,125% годовых
Займ взят под 0,125% годовых
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В Министерстве финансов сообщили, куда направят макрофинансовую помощь от ЕС в размере 500 млн евро. Об этом сообщает пресс служба ведомства в среду, 10 июня.
 
"Украина получила от Европейской комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро. Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства", - говорится в сообщении.
 
Получение указанных средств также будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине после удара по экономике в связи с пандемией коронавируса.
 
Украина смогла получить льготный кредит после выполнения в конце 2019 года специальных условий. В них входят, в частности, реформы в борьбе с коррупцией, в социальной политике,  энергетике, изменения в таможенной политике, реформирование налоговой и таможенной служб и так далее.
 
Напомним, 29 мая Евросоюз объявил о выделении Украине кредита в сумме 500 млн евро в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи, по которой с 2014 года ЕС предоставил Украине кредит на общую сумму 3,8 млрд евро.
 
Как известно, Совет ЕС одобрил выделение властям Украины кредита в размере 1,2 млрд евро на преодоление последствий пандемии коронавируса для экономики.

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Теги: Минфин, Евросоюз, кредит
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Источник: korrespondent.net

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