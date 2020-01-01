Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минфин о смене программы МВФ: Нас просто уведомили

Комментариев: 0
Руководство МВФ уведомило Киев, что программы ЕFF не будет и предложило краткосрочный stand by.
МВФ единолично принял решение об изменении программы кредитования
МВФ единолично принял решение об изменении программы кредитования

Международный валютный фонд не согласовывал с Украиной условия программы сотрудничества. Киев просто поставили перед фактом. Об этом в среду, 10 июня, заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала Украина 24.

Марченко отметил, что МВФ просто уведомил украинскую власть, что условия поддержки изменили и вместо выделения 8-10 млрд долларов на 36 месяцев, Украина получит краткосрочную программу stand by.

"Никто ни на какие уступки не шел, у нас была твердая позиция, что мы за свой счет сможем профинансировать выплату гарантированного долга США в конце мая. Это компромисс, к которому мы пришли. Об изменении программы нас просто уведомили, это была позиция руководства МВФ, что мы сейчас никому не даем программу ЕFF, выбирайте stand by", - рассказал Марченко.

Как сообщалось, программа stand by предполагает выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев.

Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда по итогам заседания 9 июня одобрил новую программу кредитования для Украины в размере пять миллиардов долларов, которая рассчитана на 18 месяцев. В качестве условия Украину обязали провести ряд структурных реформ и укрепить иммунитет банковской системы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВФ, Минфин, транш МВФ, транш МВФ для Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь