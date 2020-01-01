Степанов оценил вероятность второй волны COVID-19

Ко второй волне, если она произойдет, Украина будет подготовлена лучше, чем к первой, считают в МОЗ.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине может произойти вторая волна пандемии коронавируса, однако, это зависит от самих украинцев. Об этом глава Минздрава в четверг, 11 июня, сказал в эфире телеканала Украина 24.

По словам Степанова, игнорирование коронавируса может перерасти во вторую волну пандемии.

"Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно", - пояснил Степанов.

При этом он отметил, что ко второй волне, если она произойдет, Украина будет подготовлена лучше, чем к первой.

Напомним, сегодня Минздрав анонсировал срочные решения из-за рекордной заболеваемости коронавирусом. Как сообщалось, за минувшие сутки, 10 июня, выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом.

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