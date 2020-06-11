Данилов рассказал G7 о реформе Укроборонпрома

Послы Большой семерки призвали Украину к проведению реформ и установлению корпоративного управления в оборонном секторе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в четверг, 11 июня, встретился с руководителями дипломатических представительств государств-членов группы Большой семерки (G7), аккредитованных в Украине. Во время встречи стороны обсудили реформирование оборонно-промышленного комплекса Украины, передает пресс-служба СНБО.

"Во время сегодняшней встречи с секретарем СНБО Даниловым послы стран G7 призвали Украину внедрять реформы в такой важной отрасли, как оборонная, которые и являются прозрачными и отвечают международным стандартам. Установление крепкого и независимого корпоративного управления является жизненно важным для привлечения инвестиций и модернизации для оборонного сектора Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь Данилов проинформировал представителей государств-членов группы Большой семерки о ходе имплементации реформы оборонно-промышленного комплекса, в частности, о планах трансформации ГК Укроборонпром.

Данилов подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важна открытость перед стратегическими партнерами по информированию о реформах в сфере безопасности. По его словам, курс Украины в направлении реализации реформы оборонно-промышленного комплекса с учетом лучшего мирового опыта корпоративного управления является неизменным.

Накануне сообщалось, что Укроборонпром меняет модель управления подчиненными компаниями.

Напомним, ранее Укроборонпром опубликовал инфографику о реорганизации предприятий.

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