Во Львове женщина стала жертвой непогоды

Погибшая находилась в дачном доме, на который, из-за шквального ветра, упало дерево. Она умерла на месте от полученных травм.

В Брюховичах на дачный дом упало дерево facebook.com/Брюховицька-Селищна-Рада

Во Львове во время бури и шквального ветра погибла 28-летння женщина. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что инцидент произошел в пгт Брюховичи, который входит в состав Львова. Из-за шквального ветра на дачный дом на улице Макаренко упало дерево.

"В это время в доме находилась 28-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте", - подчеркнули в горсовете.

Напомним, в четверг по Львову пронеслась сильная буря з дождем. Ветер повалил 34 дерева, повредил крыши 21 здания, семь магистральных улиц были подтоплены.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, за время ливня выпала почти четверть месячной нормы осадков.

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