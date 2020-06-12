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Во Львове женщина стала жертвой непогоды

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Погибшая находилась в дачном доме, на который, из-за шквального ветра, упало дерево. Она умерла на месте от полученных травм.
В Брюховичах на дачный дом упало дерево
В Брюховичах на дачный дом упало дерево
facebook.com/Брюховицька-Селищна-Рада
 
Во Львове во время бури и шквального ветра погибла 28-летння женщина. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
 
Отмечается, что инцидент произошел в пгт Брюховичи, который входит в состав Львова. Из-за шквального ветра на дачный дом на улице Макаренко упало дерево. 
 
"В это время в доме находилась 28-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте", - подчеркнули в горсовете.
 
Напомним, в четверг по Львову пронеслась сильная буря з дождем. Ветер повалил 34 дерева, повредил крыши 21 здания, семь магистральных улиц были подтоплены.
 
По данным пресс-службы Львовского горсовета, за время ливня выпала почти четверть месячной нормы осадков.
 
 

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Теги: Львов, смерть, буря, видео, фото, женщина, ветер, ливень, погиб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Maezztro    12.06.2020, 00:16
Оценка:  0
Maezztro
Жаль человека...
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