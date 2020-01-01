На Одесчине через границу провезли контрабандный арсенал оружия
В селе Троицкое Одесской области пограничники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили в частном доме гражданина Украины оружие и боеприпасы. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
"Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили в частном доме гражданина Украины оружие и боеприпасы. Оперативники, проверяя информацию о возможном незаконном перемещении оружия и боеприпасов с территории Республики Молдова в Украину вне пунктов пропуска, совершили санкционированный обыск частного домовладения в поселке Троицкое Беляевского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обыска правоохранители обнаружили 5 единиц огнестрельного оружия, 43 патрона для отстрела резиновых пуль, 4 газовых патрона, 4 коллекционных сувенирных пистолета, 1 пистолет Флобер, 1 сигнальный пистолет Наган БЛЕФ, 1 каретный пистолет и около 50 единиц холодного коллекционного оружия.
По факту возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 статьи 263) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия.
Cмотрите фотогалерею: На Одесчине через границу провезли контрабандный арсенал оружия
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