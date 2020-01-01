Пограничники совместо с сотрудниками СБУ изъяли оружие уже дома у злоумышленника. Среди изъятог - антикварное и коллекционное оружие.

В селе Троицкое Одесской области пограничники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили в частном доме гражданина Украины оружие и боеприпасы. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

"Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили в частном доме гражданина Украины оружие и боеприпасы. Оперативники, проверяя информацию о возможном незаконном перемещении оружия и боеприпасов с территории Республики Молдова в Украину вне пунктов пропуска, совершили санкционированный обыск частного домовладения в поселке Троицкое Беляевского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска правоохранители обнаружили 5 единиц огнестрельного оружия, 43 патрона для отстрела резиновых пуль, 4 газовых патрона, 4 коллекционных сувенирных пистолета, 1 пистолет Флобер, 1 сигнальный пистолет Наган БЛЕФ, 1 каретный пистолет и около 50 единиц холодного коллекционного оружия.

По факту возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 статьи 263) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: На Одесчине через границу провезли контрабандный арсенал оружия

Ранее сообщалось, что на Киевщине у водителя Mercedes нашли оружие и наркотики.

Также Корреспондент писал, что в Киеве полиция задержала двух мужчин, которые перевозили в легковом автомобиле огнестрельное оружие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet