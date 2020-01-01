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В Ливии из тюрьмы освободили 14 украинских моряков - СМИ

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За три года ни одного судебного заседания не состоялось, а с судна исчез весь груз, в контрабанде которого обвиняли моряков.
Захваченный танкер Рута
Захваченный танкер Рута
marinetraffic.com

Из ливийской тюрьмы после трехлетнего заключения освобождены украинские моряки - 14 членов экипажа танкера Рута. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает ТСН со ссылкой на источники.

Отмечается, что украинцы находятся в городе Мисурата на северо-западе страны. Сейчас решается вопрос об их доставке домой.

Состояние здоровья украинских моряков, 10 из которых в прошлом месяце объявили голодовку, врач, который помогал в освобождении, называет нормальным. За решеткой в ливийской тюрьме украинцы провели три года.

Танкер Рута, зафрахтованный одесской компанией, ливийцы захватили в апреле 2017 года. Экипаж арестовали якобы по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. За три года ни одного судебного заседания не состоялось, а с судна странным образом исчез весь груз. Также сообщалось, что в Триполи против моряков открыли уголовное дело.

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Теги: моряки, Ливия, танкер, освобождение, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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