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Непогода обесточила 80 населенных пунктов Украины

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Отключение электричества произошло в ряде населенных пунктов в семи областях. Больше всего - в Черновицкой.
В некоторых регинах дожди, в других - жара
В некоторых регинах дожди, в других - жара
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Из-за осложнения погодных условий в Украине обесточены 80 населенных пунктов в семи областях, сообщила пресс-служба ГСЧС в субботу, 13 июня.

"12 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черновицкая - 28 Черкасская - 14, Кировоградская - 12, Львовская - 11 Закарпатская - 8 и Донецкая – 7", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. 

Днем ранее непогода оставила без света 241 населенный пункт во львовской и Волынской областях.

 

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Теги: дождь, дожди, непогода, отключение электричества, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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