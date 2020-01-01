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Moody's повысило рейтинг Украины

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Решению о повышении рейтинга до В3 способствовало, в частности, заключение новой программы с МВФ.
Moody's присвоила Украине уровень B3
Moody's присвоила Украине уровень B3
Reuters (архивное фото)

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины до уровня B3 с Caa1, прогноз - "стабильный". Об этом в субботу, 13 июня, говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что решению о повышении рейтинга до В3 способствовало сокращение краткосрочных вызовов финансирования, а также заключение новой программы с МВФ.

Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы, указано в сообщении агентства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале отметил, что это мощный позитивный сигнал для украинских и иностранных инвесторов.

МВФ прогнозирует в Украине доллар по 30 грн

Напомним, Украина впервые с 2018 года получила транш МВФ, он составил 2,1 миллиарда долларов.

 

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Теги: рейтинг, МВФ, Moody's, транш МВФ
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Источник: korrespondent.net

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