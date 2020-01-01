Moody's повысило рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины до уровня B3 с Caa1, прогноз - "стабильный". Об этом в субботу, 13 июня, говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что решению о повышении рейтинга до В3 способствовало сокращение краткосрочных вызовов финансирования, а также заключение новой программы с МВФ.
Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы, указано в сообщении агентства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале отметил, что это мощный позитивный сигнал для украинских и иностранных инвесторов.
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Напомним, Украина впервые с 2018 года получила транш МВФ, он составил 2,1 миллиарда долларов.
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