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В Украине меньше стали сдавать кровь

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Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что одна сдача крови может помочь трем людям.
Минздрав призывает сдавать кровь
Минздрав призывает сдавать кровь
 
В Украине из-за пандемии коронавируса уменьшается количество доноров крови, сообщает Центр общественного здоровья во всемирный день донора крови.
 
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко написал в Facebook, что одна сдача крови может помочь трем людям.
 
"Сегодня сдавать кровь безопасно! Время, которое вы потратите на сдачу крови - максимум 1 час. Одна сдача крови может помочь 3 людям", - сообщил он.
 
 
Ляшко добавил, что донорскую кровь можно разделить на 3 компонента: эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. Каждый из них имеет специфическое применение для пациентов, нуждающихся в переливании крови.
 
Напомним, еще в конце апреля сообщалось, что в Украине возник дефицит донорской крови из-за COVID-19.
 
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Теги: Минздрав, кровь, донорство, донор
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Источник: korrespondent.net

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