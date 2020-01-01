В Украине меньше стали сдавать кровь

В Украине из-за пандемии коронавируса уменьшается количество доноров крови, сообщает Центр общественного здоровья во всемирный день донора крови.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко написал в Facebook, что одна сдача крови может помочь трем людям.

"Сегодня сдавать кровь безопасно! Время, которое вы потратите на сдачу крови - максимум 1 час. Одна сдача крови может помочь 3 людям", - сообщил он.

Ляшко добавил, что донорскую кровь можно разделить на 3 компонента: эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. Каждый из них имеет специфическое применение для пациентов, нуждающихся в переливании крови.

Напомним, еще в конце апреля сообщалось, что в Украине возник дефицит донорской крови из-за COVID-19.