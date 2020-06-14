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МИД увидел антизападную риторику в Украине

Комментариев: 1
Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и нет никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу, подчеркнул министр иностранных дел.
В МИДе рассказали об отношениях с Западом
В МИДе рассказали об отношениях с Западом
objectiv.tv

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность распространением в украинском медиа пространстве антизападной риторики, сообщает Укринформ.

"Меня беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики - это абсолютно не отвечает интересам украинского народа", - сказал Кулеба.
 
В то же время он отметил, что никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или в вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет.
 
"Мы абсолютно убеждены в том, что Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и я не вижу никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу", - заявил министр.
 
Напомним, что 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Кроме Украины, статус партнеров расширенных возможностей имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.
 
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Теги: НАТО, НАТО-Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pepsomen    14.06.2020, 20:16
Оценка:  -1
Pepsomen
Хyйлеба,иди на хyй!
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