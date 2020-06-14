МИД увидел антизападную риторику в Украине

Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и нет никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу, подчеркнул министр иностранных дел.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность распространением в украинском медиа пространстве антизападной риторики, сообщает Укринформ.

"Меня беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики - это абсолютно не отвечает интересам украинского народа", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или в вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет.

"Мы абсолютно убеждены в том, что Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и я не вижу никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу", - заявил министр.