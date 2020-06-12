НАТО повысил статус партнерства с Украиной

Североатлантический альянс признал Украину членом Программы расширенных возможностей.

Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает пресс-служба Альянса.

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Данный статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки такого вклада. Она включает в себя расширенный доступ к программам и учениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.

Это решение признаёт значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность Североатлантического союза своим партнерствам, несмотря на пандемию COVID-19, - отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Читай также: Зеленский утвердил годовую программу Украина-НАТО Украина сейчас является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес. Украина сейчас является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.

Статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предполагает никаких решений относительно членства в НАТО. Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, в отношении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.

Напомним, в НАТО назвали приоритеты развития до 2030 года. В следующие 10 лет Альянс планирует сосредоточиться на том, чтобы увеличить военную мощь и сделать его более единым политически.

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