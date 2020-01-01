Правительство до сих пор дорабатывает программу
В Кабмине говорят, что каждый министр по своему направлению аргументировано подал предложения в комитеты Верховной Рады.
Работа над программой Кабмина продолжается. Сейчас в документе есть несколько десятков страниц, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, документ структурирован по каждому министерству.
"Фактически мы объединили часть, которая дает некоторые определенные указатели, а также в том числе учитывает то, что было в программе президента Зеленского, политической партии Слуга народа, в указах президента Зеленского, которые издавались в течение его деятельности", - рассказал он.
Немчинов отметил, что каждый министр по своему направлению аргументировано подал предложения в комитеты Рады.
Напомним, что правительство проработало уже 100 дней, а парламент так до сих пор и не принял его программу. Ранее в Раде называли программу Кабмина "рефератом", ее отклонили все комитеты парламента. 4 июня Верховная рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров.
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