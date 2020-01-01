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Украина открыла международные авиаполеты

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В рамках очередного этапа смягчения карантина официальный Киев открыл авиасообщение с рядом стран.
В бориспольском аэропорту на 15 июня запланированы 13 международных авиарейсов
В бориспольском аэропорту на 15 июня запланированы 13 международных авиарейсов
Getty Images
 
Международные авиарейсы в Украине возобновились с понедельника, 15 июня. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в соцсети.
 
 
Киевский международный аэропорт Борисполь 15 июня намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.
 
Компания Международные авиалинии Украины намерена выполнить рейсы в Кишинев, в Остенде (Бельгия), в Амстердам и Вильнюс (Литва).
 
В Минск планируют лететь самолеты авиакомпаний Belavia и Etihad Airways. Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад (Индия), Flydubai - в Дубай, Israir - в Тель-Авив.
 
В Амстердам отправятся самолеты компаний KLM/Air France и Delta Air Lines. Также 15 июня ожидается прибытие трех рейсов из Амстердама, трех рейсов из Минска, Дели, Дубая, Остенде, Тель-Авива.
 
Как сообщалось, с 15 июня украинцы могут лететь в Албанию и США без ограничений на границе, в Великобританию - с соблюдением карантина 14 дней, в Турцию - без ограничений на границе и тестированием на коронавирус по прибытию.
 
С 27 июня будут доступны полеты в Тунис с тестированием по прибытию. Кроме того, с 1 июля в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия авиасообщения с Кипром, Черногорией, Грузией, Грецией.

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Теги: авиаперелет, карантин, авиакомпании, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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