Коронавирус в Украине: Инфицированных почти 32 тысяч
За весь период пандемии погиб 901 украинец.
За последние сутки в Украине было зафиксировано 656 новых случаев коронавируса. Из них 171 человек вылечился и 12 погибли.
Об этом сообщается на сайте РНБО в понедельник, 15 июня.
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Всего в Украине коронавирус был зафиксирован у 31 810 человек. Из них 14 253 украинца вылечились, а 901 погиб.
Данные подтверждены главой МОЗ Украины Максимом Степановым.
Ранее сообщалось о том, что в Донецкой области вспышка коронавируса.Из 42 заболевших в относительно благополучном регионе за минувшие сутки шестеро оказались медиками.
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