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Коронавирус в Украине: Инфицированных почти 32 тысяч

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За весь период пандемии погиб 901 украинец.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За последние сутки в Украине было зафиксировано 656 новых случаев коронавируса. Из них 171 человек вылечился и 12 погибли.

Об этом сообщается на сайте РНБО в понедельник, 15 июня. 

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Всего в Украине коронавирус был зафиксирован у 31 810 человек. Из них 14 253 украинца вылечились, а 901 погиб.

Пандемия коронавируса в Украине: Последние данные
Пандемия коронавируса в Украине: Последние данные
Скрин

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине
Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине
Скрин

Данные подтверждены главой МОЗ Украины Максимом Степановым. 

Ранее сообщалось о том, что в Донецкой области вспышка коронавируса.Из 42 заболевших в относительно благополучном регионе за минувшие сутки шестеро оказались медиками.

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Теги: Украина, коронавирус
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