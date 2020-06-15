В Украине вводят "налог" на технику

Теперь телефоны, планшеты, ноутбуки и другая техника подорожают на 5%. Налог затронет даже офисную бумагу.

В Украине на 5% может подорожать техника - смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы, жесткие диски, принтеры и даже офисная бумага. Об этом сообщает Экономическая правда в понедельник, 15 июня.

Причиной подорожания является введение нового сбора за частное копирование.

Минэкономики разрешило двум частным организациям в интересах авторов контента собирать с импортеров долю с каждого проданного устройства. Соответствующий закон уже принят в 2018 году. Импортеры будут выплачивать сбор организации коллективного управления (ОКУ), а она будет выплачивать вознаграждение авторам. Для начала импортеры должны согласовать с ОКУ размер сбора по каждому виду техники.

Отмечается, что переговоры по этому поводу начались в апреле 2020 года, но результатов до сих пор нет из-за кардинальных противоречий между участниками.

Известно, что ОКУ представляет Украинский музыкальный альянс и Всеукраинское агентство авторских прав. Организации утверждают, что в части частного копирования система отчислений существует в большинстве стран мира.

Как пишет издание, далеко не во всех странах существует сбор со смартфонов и телевизоров. В пяти странах Евросоюза этого сбора нет. Сбор с бумаги существует только в трех странах мира.

В данные момент переговоры приостановлены до завершения карантина по просьбе Европейской бизнес-ассоциации. Она представляет импортеров и считает предложенные тарифы пережитком прошлого. ЕБА убеждена, что введение сбора даст еще больше преимуществ продавцам нелегальной техники.

Напомним, что ранее была опубликована обновленная программа деятельности Кабмина. Доработанная программа деятельности содержит приоритеты и задачи для каждого министерства.

Также сообщалось, что в Кабмине рассказали, что хотят изменить в соглашении об ассоциации с ЕС. Украина и ЕС должны двигаться в направлении полной либерализации по всем четырем свободам, отметила Ольга Стефанишина.

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