Депутатка от Батькивщины планирует сложить мандат

Ольга Белькова подтвердила свои намерения, но отказалась называть причины решения до официального выступления.

Нардеп фракции Батькивщина Ольга Белькова сложит депутатский мандат. Об этом она заявила Украинской правде во вторник, 16 июня.

"Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь", - сказала Белькова.

Депутатка была избрана в Раду по списку Батькивщины под номером 17. Вместо нее зайти в Раду должен Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).

Отметим, что сейчас фракция Батькивщина состоит из 24 нардепов. На парламентских выборах попасть в Раду смогли 24 нардепы Батькивщины по списку и еще два мажоритарщика.

Напомним, что ранее Вакарчук отказался от депутатского мандата. Вакарчук уже во второй раз отказывается от депутатского мандата. Не проработав и года в Раде он заявил, что выполнил свою миссию.

Также сообщалось, что два депутата от Слуги народа сложили мандаты. Депутатские полномочия сложили один списочник и один мажоритарщик. Причиной решения оба депутата назвали назначения на госдолжности.

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