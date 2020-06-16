Депутатка от Батькивщины планирует сложить мандат
Нардеп фракции Батькивщина Ольга Белькова сложит депутатский мандат. Об этом она заявила Украинской правде во вторник, 16 июня.
"Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь", - сказала Белькова.
Депутатка была избрана в Раду по списку Батькивщины под номером 17. Вместо нее зайти в Раду должен Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).
Отметим, что сейчас фракция Батькивщина состоит из 24 нардепов. На парламентских выборах попасть в Раду смогли 24 нардепы Батькивщины по списку и еще два мажоритарщика.
Напомним, что ранее Вакарчук отказался от депутатского мандата. Вакарчук уже во второй раз отказывается от депутатского мандата. Не проработав и года в Раде он заявил, что выполнил свою миссию.
Также сообщалось, что два депутата от Слуги народа сложили мандаты. Депутатские полномочия сложили один списочник и один мажоритарщик. Причиной решения оба депутата назвали назначения на госдолжности.
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