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Коронавирус выявили у сотрудника СНБО

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Теперь ведомство переходит в онлайн-формат работы. Все контактировавшие с больным сдали тест на инфекцию и ожидают результата.
У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус
У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус
president.gov.ua

COVID-19 диагностировали у одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Зеркало недели во вторник, 16 июня.

В связи с выявлением инфекции ведомство переходит в онлайн-режим работы.

"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица", - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, речь идет о работнике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в офисе президента на Банковой.

"Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - подытожил Данилов.

Напомним, что ранее Зеленский назначил своего советника в СНБО. Руслан Демченко почти год занимал должность советника главы государства, а до этого был советником экс-президента Петра Порошенко.

В Украине растет число обращений граждан с симптомами COVID

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Теги: СНБО, секретарь СНБО, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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