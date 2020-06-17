"Уголовное дело против меня закрыли еще в 2008 году", - мэр Черкасс

Единственное уголовное производство закрыто еще в 2008 году.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что против него закрыли единственное уголовное производство еще в 2018 году. Соответсвующий посановление Офиса Генерального прокурора Бондаренко опубликовал на своей странице в Facebook.

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“Единственное уголовное производство, возбужденное против меня скандальным экс-прокурором области Сергеем Овчаренко, закрыто. Других уголовных производств, в которых содержатся данные о привлечении меня к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или обвиняемого, не установлено“, - написал Бондаренко.

“Считаю, что за свои слова нужно отвечать перед законом в равной степени и Президенту, и мэру, и рядовому гражданину“, - добавил он.

Бондаренко получил ответ в Офиса Генпрокурора в котором говорится уголовное дело против него было возбуждено 23 августа 2018 года.

“Согласно данным системы, в указанном уголовном производстве принято решение о его закрытии“, - указано в документе.

Напомним, мэр Черкасс подал в суд на президента Зеленского.

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