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На Закарпатье родители дали сыну имя Зеленский

Комментариев: 1
Фамилия действующего президента стала именем для одного из новорожденных граждан Украины.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В мае 2020 года в Закарпатской области одному из новорожденных мальчиков родители дали имя Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

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Как рассказали чиновники, имя Зеленский оказалось в ряду наиболее редких вместе с такими вариантами как Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп и Огнедар (для мальчиков). У новорожденных девочек самыми редкими оказались Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса и Глория.

А вот в числе самых популярных имен среди новорожденных закарпатцев были Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил и Ярослав – среди мальчиков, а также Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь среди девочек.

Напомним, в Раде появился законопроект, которым предлагается разрешить украинцам менять собственное отчество. До сих пор из-за пробелов в законах украинцы могли менять имя и фамилию, но не отчество.

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Теги: имя, младенец, ребенок, Зеленский, Закарпатская область
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Комментариев (2)
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Woodbrother    18.06.2020, 14:35
Оценка:  0
Woodbrother
Бедный ребенок. Его будут постоянно бить, до тех пока не сделает ребрендинг в совершеннолетие.
Путин-Xyйло    18.06.2020, 14:28
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Какой диагноз у родителей?
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