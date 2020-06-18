На Закарпатье родители дали сыну имя Зеленский

Фамилия действующего президента стала именем для одного из новорожденных граждан Украины.

В мае 2020 года в Закарпатской области одному из новорожденных мальчиков родители дали имя Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

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Как рассказали чиновники, имя Зеленский оказалось в ряду наиболее редких вместе с такими вариантами как Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп и Огнедар (для мальчиков). У новорожденных девочек самыми редкими оказались Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса и Глория.

А вот в числе самых популярных имен среди новорожденных закарпатцев были Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил и Ярослав – среди мальчиков, а также Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь среди девочек.

Напомним, в Раде появился законопроект, которым предлагается разрешить украинцам менять собственное отчество. До сих пор из-за пробелов в законах украинцы могли менять имя и фамилию, но не отчество.

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