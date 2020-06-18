В МВД пообещали нумеровать полицейских на массовых акциях

Так в министерстве отреагировали на события под зданием суда, где проходило заседание по делу Стерненко.

В МВД недовольны отсутствием знаков различия у нацгвардейцев на массовых акциях. Об этом заявил замминистра Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД в четверг, 18 июня.

"Руководству Нацгвардии сделано замечание за то, что на шлемах должен быть не только номер воинской части, но и индивидуальный номер. И я думаю, что на следующих массовых мероприятиях они обязательно будут. А вот в полиции индивидуальные номера есть уже давно", - сказал Геращенко.

Поводом для замечания руководству Нацгвардии стали события под судом в Киеве, где избиралась мера пресечения активисту Сергею Стерненко. Тогда нацгвардейцы были с одинаковыми номерами на шлемах, а отдельные полицейские не имели жетонов.

Геращенко добавил, что иногда массовые мероприятия перерастают в стычки из-за провокаций. В таких ситуациях на полицейских иногда нападают и срывают жетоны.

"Я хотел бы, чтобы вы также обращали внимание на сотни кадров избиения полицейских, обливания их водой, с плевками в лицо, чтобы был определенный баланс", - подытожил Геращенко.

Напомним, что ранее на доплаты силовикам выделили 2,7 млрд гривен. Большая часть денег предназначена Нацполции, которая получит 2,25 млрд грн, тогда как Нацгвардия получит 125 105,5 тыс. грн, а Госпогранслужба - 103 774,7 тысяч грн.

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