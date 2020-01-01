Больницам компенсируют недополученные из-за медреформы средства

Некоторые украинские больницы получили меньше средств чем ранее, из-за чего были вынуждены уволить часть сотрудников.

В медицинские учреждения, которые после старта второго этапа медреформы столкнулись с нехваткой средств, правительство направит 4,5 млрд гривен. Соответствующее постановление Кабнет министров Украины рассмотрит на заседании 19 июня. Об этом, в четверг, 18 июня, в программе Право на владу, 1+1, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Планируем выносить постановление о направлении определенной суммы средств, дополнительно 4,5 миллиарда гривен, на поддержку тех больниц, которые оказались после первого апреля на грани существования. Их надо поддержать. Некоторые получили в этом году финансирование меньше, чем было в прошлом году, что приводит, в частности, к увольнению медицинских работников. Мы не можем этого допустить и это недопустимо. Особенно в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, борьбы с COVID-19", - сказал министр.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в 2020 году у около тысячи больниц по всей Украине - недостаточное финансирование. В частности, меньше денег, чем выделяли ранее, направили в региональные больницы, а также в детские и инфекционные заведения.

Также в МОЗ заявили, что ежемесячно Украине необходимо примерно 750-760 млн гривен на закупку необходимых медицинских средств.

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