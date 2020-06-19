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Коронавирус в Украине: Страна снова побила очередной антирекорд

Комментариев: 9
В МОЗ считают, что стране необходимы жесткий контроль и штрафы.
Глава МОЗ Максим Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов
Скриншот

По состоянию на пятницу, 19 июня, в Украине зафиксирован 921 новый случай коронавируса. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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“Каждый день количество больных в стране значительно возрастает. За две недели статистика из 300-400 инфицированных в сутки увеличилась до более 900! Ситуация крайне серьезная“ - говорится в сообщении.

МОЗ предупреждает: используйте защитные маски, придерживайтесь социальной дистанции, мойте руки и пользуйтесь дезинфекторами

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Всего в Украине на 19 июня зафиксировано 34 984 подтвержденных случаев COVID-19. 985 человек погибли, 16 033 пациента выздоровели.  Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в Украине 19 июня: Заболел 921 человек

  • Винницкая область - 1596 случаев;
  • Волынская область - 1673 случая;
  • Днепропетровская область - 1021 случай;
  • Донецкая область - 350 случаев;
  • Житомирская область - 1201 случай;
  • Закарпатская область - 1960 случаев;
  • Запорожская область - 547 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1940 случаев;
  • Кировоградская область - 604 случая;
  • г. Киев - 4176 случаев;
  • Киевская область - 2142 случая;
  • Львовская область - 3540 случаев;
  • Луганская область - 71 случай;
  • Николаевская область - 338 случаев;
  • Одесская область - 1200 случаев;
  • Полтавская область - 289 случаев;
  • Ровенская область - 2693 случая;
  • Сумская область - 246 случаев;
  • Тернопольская область - 1605 случаев;
  • Харьковская область - 1744 случая;
  • Херсонская область - 185 случаев;
  • Хмельницкая область - 608 случаев;
  • Черновицкая область - 4211 случаев;
  • Черкасская область - 585 случаев;
  • Черниговская область - 459 случаев.

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Ранее сообщалось о том, что перуанец должен заплатить за лечение от COVID-19 130 тысяч долларов.

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Теги: коронавирус, Украина
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Комментариев (10)
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Alex_Shadow    19.06.2020, 10:08
Оценка:  0
Alex_Shadow
Всего 40 заболевших - вводим карантин.
500 в день заболевают - фигня, запускаем общественный транспорт, рестораны, готовимся открывать кинотеатры...
БРОКЕР_666    19.06.2020, 10:04
Оценка:  -2
БРОКЕР_666
а моз не хочет сходить в гости к кремлёвскому окурку а именно ПНХ... маски только увеличивают возможность заражения - они предназначены лишь для врачей и больных, а здоровым категорически противопоказаны
Alex_Shadow    19.06.2020, 10:09
Оценка:  0
Alex_Shadow
Больной в маске, здоровый без - вероятность заражения 50%
Больной без маски, здоровый в маске - 70%
Если оба в масках, вероятность заболеть - 0,5%
БРОКЕР_666    19.06.2020, 10:15
Оценка:  0
БРОКЕР_666
на улице на расстоянии 30см вероятность практически 0%
Сыроешка    19.06.2020, 10:30
Оценка:  0
Сыроешка
ВОЗ на днях дало указание и здоровым носить маски.Брокер умнее ВОЗ?))И откуда вдруг вдвое увеличилось заражаемость ковид? Маски перестали носить.
Alexey_7    19.06.2020, 10:03
Оценка:  -1
Alexey_7
Хватит уже этой лапши, и навязывать этот бред народу!
Alex_Shadow    19.06.2020, 10:11
Оценка:  -1
Alex_Shadow
Белорусские сайты почитай. У многих отрицание сменилось агонией, когда заболели их знакомые или родственники.
Alexey_7    19.06.2020, 10:18
Оценка:  -1
Alexey_7
У меня родные в Беларуси живут. 3 дня назад с ними общался, и ничего такого у них нету. Живут как и до вируса. Если будете всему верить что пишут сайты, так и будете всё время обманутым.
Красногвардеец1    19.06.2020, 09:51
Оценка:  -23
Красногвардеец1
А разве может быть по другому в нашей недостране в которой одни дебилы сначала ослабляют карантин,не имея на то ни единого основания,а другие дебилы не носят маски,думая что карантин уже отменили!Срочно нужны тысячи умерших!Может быть тогда дебилы начнут думать.
Евроскептик    19.06.2020, 09:47
Оценка:  +1
Евроскептик
Вы разрешили весь общественный транспорт,вот вам и суперзаражаемость!
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