Коронавирус в Украине: Страна снова побила очередной антирекорд

В МОЗ считают, что стране необходимы жесткий контроль и штрафы.

По состоянию на пятницу, 19 июня, в Украине зафиксирован 921 новый случай коронавируса. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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“Каждый день количество больных в стране значительно возрастает. За две недели статистика из 300-400 инфицированных в сутки увеличилась до более 900! Ситуация крайне серьезная“ - говорится в сообщении.

МОЗ предупреждает: используйте защитные маски, придерживайтесь социальной дистанции, мойте руки и пользуйтесь дезинфекторами

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Всего в Украине на 19 июня зафиксировано 34 984 подтвержденных случаев COVID-19. 985 человек погибли, 16 033 пациента выздоровели. Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в Украине 19 июня: Заболел 921 человек

Винницкая область - 1596 случаев;

Волынская область - 1673 случая;

Днепропетровская область - 1021 случай;

Донецкая область - 350 случаев;

Житомирская область - 1201 случай;

Закарпатская область - 1960 случаев;

Запорожская область - 547 случаев;

Ивано-Франковская область - 1940 случаев;

Кировоградская область - 604 случая;

г. Киев - 4176 случаев;

Киевская область - 2142 случая;

Львовская область - 3540 случаев;

Луганская область - 71 случай;

Николаевская область - 338 случаев;

Одесская область - 1200 случаев;

Полтавская область - 289 случаев;

Ровенская область - 2693 случая;

Сумская область - 246 случаев;

Тернопольская область - 1605 случаев;

Харьковская область - 1744 случая;

Херсонская область - 185 случаев;

Хмельницкая область - 608 случаев;

Черновицкая область - 4211 случаев;

Черкасская область - 585 случаев;

Черниговская область - 459 случаев.

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Ранее сообщалось о том, что перуанец должен заплатить за лечение от COVID-19 130 тысяч долларов.

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