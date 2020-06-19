Коронавирус в Украине: Страна снова побила очередной антирекорд
По состоянию на пятницу, 19 июня, в Украине зафиксирован 921 новый случай коронавируса. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
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“Каждый день количество больных в стране значительно возрастает. За две недели статистика из 300-400 инфицированных в сутки увеличилась до более 900! Ситуация крайне серьезная“ - говорится в сообщении.
МОЗ предупреждает: используйте защитные маски, придерживайтесь социальной дистанции, мойте руки и пользуйтесь дезинфекторами
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Всего в Украине на 19 июня зафиксировано 34 984 подтвержденных случаев COVID-19. 985 человек погибли, 16 033 пациента выздоровели. Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР.
Коронавирус в Украине 19 июня: Заболел 921 человек
- Винницкая область - 1596 случаев;
- Волынская область - 1673 случая;
- Днепропетровская область - 1021 случай;
- Донецкая область - 350 случаев;
- Житомирская область - 1201 случай;
- Закарпатская область - 1960 случаев;
- Запорожская область - 547 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1940 случаев;
- Кировоградская область - 604 случая;
- г. Киев - 4176 случаев;
- Киевская область - 2142 случая;
- Львовская область - 3540 случаев;
- Луганская область - 71 случай;
- Николаевская область - 338 случаев;
- Одесская область - 1200 случаев;
- Полтавская область - 289 случаев;
- Ровенская область - 2693 случая;
- Сумская область - 246 случаев;
- Тернопольская область - 1605 случаев;
- Харьковская область - 1744 случая;
- Херсонская область - 185 случаев;
- Хмельницкая область - 608 случаев;
- Черновицкая область - 4211 случаев;
- Черкасская область - 585 случаев;
- Черниговская область - 459 случаев.
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