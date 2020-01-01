В СНБО опасаются засухи в Украине

После июньских дождей ситуация с водными ресурсами улучшилась, но риск засухи и ее негативных последствий сохраняется.

В Украине сохраняется опасность засухи и ухудшения ситуации с водными ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в пятницу, 19 июня.

Вопрос водных ресурсов обсуждался во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов и обеспечения населения Украины качественной питьевой водой.

"По состоянию на середину июня гидрологическая ситуация на большинстве рек Украины улучшилась, и ее дальнейшее развитие будет зависеть от режима выпадения дождей и их количества. Однако, учитывая многолетние тенденции, не исчезает вероятность формирования периодов низкой водности летом-осенью с возможными негативными последствиями для различных секторов экономики, населения и окружающей среды", - сказано в сообщении.

Кроме того, в совете отметили необходимость усовершенствовать законодательную базу страхования загрязнения водных ресурсов.

Напомним, что ранее Украина потеряла 230 тысяч га посевов из-за засухи. Больше всего пострадала Одесская область, где по предварительным расчетам потерянными считаются 148 тысяч га посевов.

Также сообщалось, что на Херсонщине побит температурный рекорд с 1946 года. Накануне в области температура поднялась до +37°. Побит также рекорд среднесуточной температуры - она достигла +27,3°.

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