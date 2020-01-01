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Хватит гулять: в ОП призвали граждан соблюдать карантин

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Украинцев просят быть более ответственными и исполнять все требования, которые помогут стране преодолеть коронавирус.
В ОП заявили, что многие украинцы не понимают опасности коронавируса
В ОП заявили, что многие украинцы не понимают опасности коронавируса
 
Власти призывает граждан Украины максимально соблюдать условия карантина в связи с ростом заболеваемости в стране. Об этом 19 июня заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала Украина 24.
 
"Если мы сейчас не остановим эту ситуацию, то я хочу вам сказать, что может быть через десять дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас месяц-два назад. Потому что это бьет по экономике, по людям. Мы не хотим возвращаться к такому варианту, поэтому призываем сейчас всех максимально соблюдать условия карантина", - отметил Тимошенко.
 
Замглавы ОП подчеркнул, что власть не хочет вводить более жесткие меры карантина в отдельных областях или по всей Украине.
 
"Именно поэтому мы сейчас призываем: хватит уже гулять – нагулялись. Все видят, какая сейчас ситуация. Каждый день у нас все больше и больше людей заболевают коронавирусной инфекцией. Поэтому нужно вернуться к той ситуации, которая у нас была, - все в масках, дезинфицируем руки, социальная дистанция", - указал он.
 
 
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в Украине.

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Теги: карантин, Коронавирус, тимошенко, Офис президента, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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