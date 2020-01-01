Хватит гулять: в ОП призвали граждан соблюдать карантин

Украинцев просят быть более ответственными и исполнять все требования, которые помогут стране преодолеть коронавирус.

Власти призывает граждан Украины максимально соблюдать условия карантина в связи с ростом заболеваемости в стране. Об этом 19 июня заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала Украина 24.

"Если мы сейчас не остановим эту ситуацию, то я хочу вам сказать, что может быть через десять дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас месяц-два назад. Потому что это бьет по экономике, по людям. Мы не хотим возвращаться к такому варианту, поэтому призываем сейчас всех максимально соблюдать условия карантина", - отметил Тимошенко.

Замглавы ОП подчеркнул, что власть не хочет вводить более жесткие меры карантина в отдельных областях или по всей Украине.

"Именно поэтому мы сейчас призываем: хватит уже гулять – нагулялись. Все видят, какая сейчас ситуация. Каждый день у нас все больше и больше людей заболевают коронавирусной инфекцией. Поэтому нужно вернуться к той ситуации, которая у нас была, - все в масках, дезинфицируем руки, социальная дистанция", - указал он.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet