Родину-мать украсили ЛГБТ-флагом

В рамках КиевПрайд-2020 на столичный монумент с помощью беспилотника повесили большой радужный флаг.

Активисты ЛГБТ-сообщества украсили разноцветным флагом столичный монумент Родина-мать. Соответствующее видео было опубликовано в воскресенье, 21 июня в Facebook.

"Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ+ флаг сегодня реет над всем Киевом", - подчеркнули в сообществе KyivPride.

Акция сопровождается хештегом #матизрозумієтапідтримає.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet