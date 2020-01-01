Родину-мать украсили ЛГБТ-флагом
В рамках КиевПрайд-2020 на столичный монумент с помощью беспилотника повесили большой радужный флаг.
Активисты ЛГБТ-сообщества украсили разноцветным флагом столичный монумент Родина-мать. Соответствующее видео было опубликовано в воскресенье, 21 июня в Facebook.
"Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ+ флаг сегодня реет над всем Киевом", - подчеркнули в сообществе KyivPride.
Акция сопровождается хештегом #матизрозумієтапідтримає.
Напомним, в связи с карантином из-за коронавируса Марш равенства в Киеве состоится в онлайн-формате.
Ранее сообщалось, что Украина не выполнила рекомендации Совета Европы по защите прав ЛГБТ-сообщества.
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