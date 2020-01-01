Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине работу частных сыщиков хотят регулировать законом

Комментариев: 0
Работу частных детективов рекомендуют определить под государственный контроль.
Правоохранители считают, что частные детективные агентства должны подчиняться государству
Правоохранители считают, что частные детективные агентства должны подчиняться государству
depositphotos.com

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности предлагает легализовать работу занимающихся частной практикой сыщиков.

Читай также: Франция повысит штрафы за разбросанный мусор

Об этом сообщает пресс-центр парламента.

Пока в Украине нет законов, которые регулировали бы их деятельность. В то же время инициаторы предложения настаивают на принятии соответственного закона.

Проект документа уже разработан и подан в ВР на рассмотрение.

Так, детективную практику рекомендуют регулировать законом на основе  проекта №3010. Он позволит подчинить сыщиков государству, обозначив их права, обязанности, виды услуг, механизмы защиты интересов их клиентов.

Читай также: Источник: Ватикан разрешил дистанционно отпускать грехи больным COVID-19

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине предлагают отправлять в декрет отцов.

Поделись:
Теги: детектив, парламент, Верховна Рада, закон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь