В Украине работу частных сыщиков хотят регулировать законом

Работу частных детективов рекомендуют определить под государственный контроль.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности предлагает легализовать работу занимающихся частной практикой сыщиков.

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Об этом сообщает пресс-центр парламента.

Пока в Украине нет законов, которые регулировали бы их деятельность. В то же время инициаторы предложения настаивают на принятии соответственного закона.

Проект документа уже разработан и подан в ВР на рассмотрение.

Так, детективную практику рекомендуют регулировать законом на основе проекта №3010. Он позволит подчинить сыщиков государству, обозначив их права, обязанности, виды услуг, механизмы защиты интересов их клиентов.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине предлагают отправлять в декрет отцов.



