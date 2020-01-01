В реках Прут, Сирет, Черемош значительно повысился уровень воды.

В Черновицкой области прорвало дамбу, людей могут отселить ГСЧС

В Черновицкой области повысился уровень воды в реках Прут, Сирет, Черемош. В частности, у села Банилов Выжницкого района повреждено 70 метров дамбы.

Об этом сообщает ГСЧС и Госагентство водных ресурсов.

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По данным спасателей, возникла угроза прорыва дамбы. В частности, вода может затопить села Банилив и Слобода-Банилов, а также сельскохозяйственные поля.

Позже появилась информация о переливе паводковых вод реки Черемош через "тело" дамбы. Решается вопрос об отселении местных жителей.

На место происшествия выехали представители Черновицкой областной администрации для решения вопроса о возможности отселения жителей в зоне бедствия. Аварийная бригада и техника работают на месте происшествия - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что на Буковине возникла угроза разрушения дамбы.