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В Волынской области усилили карантин

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В регионе снова запретили, в частности, работу заведений общественного питания и развлекательных центров.
введен ряд новых ограничений
введен ряд новых ограничений
 
В Волынской области из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом решили усилить карантинные ограничения. Об этом в Facebook в понедельник, 22 июня, сообщает пресс-центр ОГА.
 
Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
 
В соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня на территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:
 
  • работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры. Работа летних площадок пока разрешена.
  • осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;
  • проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;
  • работы дошкольных учебных заведений.

Напомним, власти Ровенской области приняли решение об усилении контроля над карантином.

Ранее сообщалось об усилении карантинных мероприятий на Прикарпатье.

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Теги: пандемия, карантин, Волынская область, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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