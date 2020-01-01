В Волынской области усилили карантин
В регионе снова запретили, в частности, работу заведений общественного питания и развлекательных центров.
В Волынской области из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом решили усилить карантинные ограничения. Об этом в Facebook в понедельник, 22 июня, сообщает пресс-центр ОГА.
Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
В соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня на территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:
- работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры. Работа летних площадок пока разрешена.
- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;
- проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;
- работы дошкольных учебных заведений.
Напомним, власти Ровенской области приняли решение об усилении контроля над карантином.
Ранее сообщалось об усилении карантинных мероприятий на Прикарпатье.
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