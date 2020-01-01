Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что на сегодня двое нардепов все еще болеют коронавирусом.

Разумков рассказал о коронавирусе в Раде

Примерно 15-17 народных депутатов Верховной Рады переболели коронавирусом. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью UA: Украинское радио во вторник, 23 июня .

"Переболело в целом где-то людей 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют (…) Я имею в виду народных депутатов", - сказал глава парламента.

Как известно, переболели коронавирусом такие парламентарии: нардеп от Батькивщины Олег Мейдич, член депутатской группы Доверие Сергей Шахов, член фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Александр Лукашев, представитель фракции Слуга народа Руслан Горбенко и другие.

В апреле с диагнозом COVID госпитализировали внефракционного нардепа Анну Скороход и ее ребенка.

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