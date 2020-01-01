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В Харьковской области изъяли партию гранат и наркотики

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Сейчас решается вопрос о задержании 51-летнего правонарушителя и избрании в отношении него меры пресечения. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Обнаруженные гранаты Ф-1
Обнаруженные гранаты Ф-1
Нацполиция Украины

В городе Изюм правоохранители изъяли у местного жителя гранаты, боеприпасы и наркотики. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Харьковской области.

"В ходе санкционированного обыска по месту жительства жителя города Изюма полицейские изъяли 11 ручных противопехотных осколочных гранат Ф-1 и пять запалов к ним типа УЗРГМ, артиллерийский снаряд, патроны калибра 7,62 мм. Кроме того, работники полиции изъяли полимерные пакеты с высушенной наркотическим веществом и 15 кустов конопли, обнаруженные на территории его домовладения", – говорится в сообщении.

Вещественные доказательства были направлены на экспертное исследование. Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос о задержании 51-летнего правонарушителя и избрании в отношении него меры пресечения. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. А после проведения экспертиз будет решен вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за хранение наркосредств.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области изъяли партию гранат и наркотики

Напомним, на этой неделе правоохранители в Киеве нашли у местных жителей арсенал оружия с наркотиками.

Также сообщалось, что на Одесчине через границу провезли контрабандный арсенал оружия.

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Теги: наркотики, Харьковская область, фото, боеприпасы, граната, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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