Порнозвезда в суде, медуза и девочка: фото недели

Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 22-26 июня 2020 года.

В Британии пятилетняя девочка нашла на пляже огромную ядовитую медузу KNM

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 22-26 июня.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Британии пятилетняя девочка нашла на пляже огромную ядовитую медузу.

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