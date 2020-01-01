Порнозвезда в суде, медуза и девочка: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 22-26 июня 2020 года.
Cмотрите фотогалерею Порнозвезда в суде, медуза и девочка: фото недели
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 22-26 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Британии пятилетняя девочка нашла на пляже огромную ядовитую медузу.
В Варшаве автобус упал с моста, есть жертвы, а в Мексике произошло землетрясение.
Известный рэпер Lil Yachty разбил Ferrari за $330 тысяч, а шахтер из Танзании стал миллионером, найдя крупнейшие из когда-либо обнаруженных редких драгоценных камней.
В NASA показали тень на Земле во время затмения, а Родину-мать украсили ЛГБТ-флагом.
Смотрите, как оперные певцы спели на Житнем рынке Киева, а в Беларуси устроили флешмоб против Лукашенко.
Реставратор в Испании перерисовал Деву Марию и ужаснул заказчика, а остановки для "гигантов и карликов" в Одесской области удивили сеть.
На Прикарпатье вертолетом эвакуировали роженицу, а в Одессе у пляжа произошел разлив топлива в море.
Смотрите также: Непогода, питон, протесты и курьезы: фото недели 15-19 июня.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент