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Порнозвезда в суде, медуза и девочка: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 22-26 июня 2020 года.
В Британии пятилетняя девочка нашла на пляже огромную ядовитую медузу
В Британии пятилетняя девочка нашла на пляже огромную ядовитую медузу
KNM
Cмотрите фотогалерею Порнозвезда в суде, медуза и девочка: фото недели
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 22-26 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Британии пятилетняя девочка нашла на пляже огромную ядовитую медузу.
 
В Варшаве автобус упал с моста, есть жертвы, а в Мексике произошло землетрясение.
 
Известный рэпер Lil Yachty разбил Ferrari за $330 тысяч, а шахтер из Танзании стал миллионером, найдя крупнейшие из когда-либо обнаруженных редких драгоценных камней.
 
В NASA показали тень на Земле во время затмения, а Родину-мать украсили ЛГБТ-флагом.
 
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Реставратор в Испании перерисовал Деву Марию и ужаснул заказчика, а остановки для "гигантов и карликов" в Одесской области удивили сеть.
 
На Прикарпатье вертолетом эвакуировали роженицу, а в Одессе у пляжа произошел разлив топлива в море.
 
 

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Теги: шахты, ДТП, рыба, парад, порнозвезда, медуза, фото недели
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Источник: Корреспондент.net

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