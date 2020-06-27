Венедиктова отчиталась о "посадках" за 100 дней

"Посадки" уже есть, но пока за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона, отметила Ирина Венедиктова.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что за время ее пребывания на должности были признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы тысячи человек. Об этом она сказала в видеообращении, опубликованном в субботу, 27 июня.

"100 дней в должности генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона – все еще впереди", – пообещала Венедиктова.

По ее словам, за весну, которая стала "символической порой наказаний", 4400 человек были признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, семь – уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций.

Также Венидиктова подчеркнула, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1,4 млн уголовных производств, а в суд направлено более 30 тысяч дел.

В целом, как отмечается, в 816 уголовных коррупционных процессах лицам сообщено о подозрении, в суд направлено 630 обвинительных актов.

"Сейчас судом вынесены обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн гривен убытков", – заявила генпрокурор.

Касательно преступлений в бюджетной сфере, по словам Венидиктовой, было сообщено о подозрении в более тысячи уголовных производств, в суд направлено 829 обвинительных актов и сейчас принято более 260 обвинительных приговоров.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, почему нет обещанных "посадок". Он признал, что не имеет полномочий для реализации своего обещания о посадках коррупционеров, о которых он заявлял во время предвыборной кампании.

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