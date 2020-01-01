Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове заведующая лабораторным центром умерла от коронавируса

Комментариев: 0
Это уже 127 смерть от COVID-19 во Львовской области и седьмая смерть медработника от этой болезни.
На Львовщине обострилась ситуация с коронавирусом
На Львовщине обострилась ситуация с коронавирусом
bihus.info

Руководитель Львовского лабораторного центра Галина Михальчук скончалась от коронавируса COVID-19. Об этом сообщило Украинское врачебное общество во Львове в Facebook.

"In memoriam... COVID-19 унес жизнь еще одной нашей коллеги... Очередная тяжелая утрата. 26 июня ушла в вечность Галина Михальчук", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Галина Михальчук всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района Львова, а в дальнейшем возглавила городской лабораторный центр.

Это 127 смерть от COVID-19 на Львовщине и седьмая смерть медработника от этой болезни.

Как известно, Львовская область вышла на первое место в Украине по количеству случаев COVID-19 – 5004 инфицированных, из которых вылечились 737 человек.

Ранее сообщалось, что глава Львовского военного госпиталя скончался от COVID-19. У полковника медицинской службы ВСУ Ивана Гайды возникли осложнения, вызванные коронавирусом, которые стали причиной летального исхода.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львов, Львовская область, смерть, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь