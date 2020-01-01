Во Львове заведующая лабораторным центром умерла от коронавируса

Это уже 127 смерть от COVID-19 во Львовской области и седьмая смерть медработника от этой болезни.

На Львовщине обострилась ситуация с коронавирусом bihus.info

Руководитель Львовского лабораторного центра Галина Михальчук скончалась от коронавируса COVID-19. Об этом сообщило Украинское врачебное общество во Львове в Facebook.

"In memoriam... COVID-19 унес жизнь еще одной нашей коллеги... Очередная тяжелая утрата. 26 июня ушла в вечность Галина Михальчук", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Галина Михальчук всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района Львова, а в дальнейшем возглавила городской лабораторный центр.

Это 127 смерть от COVID-19 на Львовщине и седьмая смерть медработника от этой болезни.

Как известно, Львовская область вышла на первое место в Украине по количеству случаев COVID-19 – 5004 инфицированных, из которых вылечились 737 человек.

Ранее сообщалось, что глава Львовского военного госпиталя скончался от COVID-19. У полковника медицинской службы ВСУ Ивана Гайды возникли осложнения, вызванные коронавирусом, которые стали причиной летального исхода.

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