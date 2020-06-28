Стефанчук вернул государству деньги за аренду квартиры тещи

После появления публикаций в СМИ на эту тему первый вице-спикер Рады осознал репутационные риски.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вернул деньги, ранее полученные от государства в качестве компенсации за аренду жилья в Киеве. Об этом он сообщил в интервью радио Свобода.

"Я вернул. У меня есть расходный номер, по которому расходная ведомость. Я вернул и я этот вопрос для себя закрыл. Потому что я понял, что, к сожалению, в некоторых вопросах, даже когда ты следуешь законодательству, это вызывает негативную огласку в обществе", - сказал он.

По словам Стефанчука, он принял такое решение из-за негативной реакции общественности на данную ситуацию. По данным СМИ, первый вице-спикер Рады с 2012 года живет в Киеве в квартире, записанной на тещу - и при этом получал госкомпенсацию за аренду жилья как иногородний депутат.

"После того, как я понял, что оно создает некий негативный имидж, я вернул эти деньги за 2 месяца и отказался от дальнейшей компенсации. Потому что мой дедушка мне говорил: даже если ты имеешь право, но это пахнет плохо, откажись, ибо тебе на пользу не пойдет", – пояснил он.

Как сообщалось, государственную компенсацию за аренду жилья в апреле получили 52 депутата ВР. Из них, согласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами и 19 из них - из правящей партии Слуга народа.

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