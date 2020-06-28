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Стефанчук вернул государству деньги за аренду квартиры тещи

Комментариев: 4
После появления публикаций в СМИ на эту тему первый вице-спикер Рады осознал репутационные риски.
Стефанчук уверяет, что не нарушил законы, получая жилищную компенсацию от государства
Стефанчук уверяет, что не нарушил законы, получая жилищную компенсацию от государства
rada.gov.ua
 
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вернул деньги, ранее полученные от государства в качестве компенсации за аренду жилья в Киеве. Об этом он сообщил в интервью радио Свобода.
 
 
"Я вернул. У меня есть расходный номер, по которому расходная ведомость. Я вернул и я этот вопрос для себя закрыл. Потому что я понял, что, к сожалению, в некоторых вопросах, даже когда ты следуешь законодательству, это вызывает негативную огласку в обществе", - сказал он.
 
По словам Стефанчука, он принял такое решение из-за негативной реакции общественности на данную ситуацию. По данным СМИ, первый вице-спикер Рады с 2012 года живет в Киеве в квартире, записанной на тещу - и при этом получал госкомпенсацию за аренду жилья как иногородний депутат.
 
"После того, как я понял, что оно создает некий негативный имидж, я вернул эти деньги за 2 месяца и отказался от дальнейшей компенсации. Потому что мой дедушка мне говорил: даже если ты имеешь право, но это пахнет плохо, откажись, ибо тебе на пользу не пойдет", – пояснил он.
 
Как сообщалось, государственную компенсацию за аренду жилья в апреле получили 52 депутата ВР. Из них, согласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами и 19 из них - из правящей партии Слуга народа.

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Теги: депутаты, жилье, аренда, Рада, Верховная Рада, Руслан Стефанчук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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zurbuk    28.06.2020, 12:25
Оценка:  +1
zurbuk
300 таких рыл в парламент и бюджет треснет.
wert-71    28.06.2020, 12:06
Оценка:  0
wert-71
це не стаття журналіста, це пропаганда
де по суті сказано, яку сумму отримано, яку сумму повернено?

ондо хабадники свого охранніка на посаду Президента України влаштували, і не соромляться
ВосставшийИзБана    28.06.2020, 11:55
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Высокопоставленый чиновник спалился на мелочи. И что? Просто вернул украденное. Ни тебе уголовного дела, ни штрафа, ни даже пени. И это "правовое государство"? Лично мое мнение, что чем выше пост, тес больше и ответственность должна быть. У нас - наоборот.
ВосставшийИзБана    28.06.2020, 11:52
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Если бы он шел не по партийным спискам и у нас работал механизм отзыва депутатов - он бы был отозван. А так-... Делайте выводы: кому и для чего нужны эти партийные списка. Нам втирали про коллективную ответственность. Ну и где она?
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