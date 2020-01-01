4 квартиры и семейная библиотека: Вице-спикер Стефанчук показал декларацию

Опубликована декларация вице-спикера Рады.

Вице-спикер Верховной Рады Украины, народный депутат от “Слуги Народа” Руслан Стефанчук обнародовал декларацию своих доходов за 2019 год. Декларация опубликована на сайте НАПК.

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Недвижимость



У семьи Стефанчуков задекларировано четыре квартиры. Руслану Стефанчуку принадлежит квартира в Хмельницком 93,4 м2, квартира на 49,8 м2 в Хмельницкой области записана на его жену. Еще одна квартира в Хмельницком оформлена на дочь Злату Стефанчук. Сама она проживает в комнате в студенческом общежитии в столице Австрии Вене. В Киеве чета Стефанчуков вместе с сыном Олесем и гражданкой Татьяной Ситарчук владеют квартирой на 101,8 м2. У семьи также есть земельный участок на 1008 м2 Киево-Святошинском районе Киевской области, на котором строится усадьба площадью в 270м2. Жена Стефанчука арендует гараж в Киеве.



Ценное имущество

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Марина Стефанчук задекларировала ювелирный комплект, в который входят золотые сережки, кольцо, кулон и браслет. Руслан Стефанчук вписал в свою декларацию старинную икону, кроме того парепринадлежит библиотека научной литературы, в которую входят около 5 000 книг.



Автомобили



Руслан Стефанчук ездит на автомобиле Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска, который он приобрел в марте 2019 года. На Марину Стефанчук записан Renault Captur 2015 года выпуска. Свой автомобиль жена вице-спикера приобрела в феврале 2016 года.



Доходы

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Стефанчук задекларировал прибыль с нескольких мест работы. В “Национальном Офисе интеллектуальной собственности“ он получил 231 146 гривен, от аппарата Верховной Рады - 221 656 гривен, от Госуправления делами - 28 668 гривен, от Института законодательства ВРУ - 68 005 гривен, от КНУ - 4 490 гривен. За продажу имущества Стефанчук получил от гражданина Павла Лебедя, от Ольги Козьмы - 345 000 гривен, а от Жанны Давидчук - 18 533 гривен.

Марина Стефанчук заработала за 2019 год 102 672 гривен в КНЭУ имени Вадима Гетьмана, 88 779 в КНУ имени Тараса Шевченко, 17 771 в ТНЭУ. От предпринимательской деятельности она получила 420 000 гривен.

Напомним, декларацию показал Давид Арахамия.

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