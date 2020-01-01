МОЗ: Детские лагеря в Украине закрыты до августа

Летняя оздоровительная кампания для детей в Украине в этом году находится под угрозой полного срыва.

Кабинет министров продлил запрет на работу детских оздоровительных лагерей до 31 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его словам, это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране.

"Просто надо обратить внимание на те цифры, которые у нас есть по коронавирусной болезни ежедневно: количество новых случаев, количество людей, которые каждый день госпитализируются, количество людей, умирающих от коронавирусной болезни - и тогда намного легче будет понять, почему мы не позволяем работать детским оздоровительным лагерям", - сказал он.

Глава Минздрава напомнил, что в оздоровительных лагерях отдыхает большое количество детей из разных регионов, поэтому во время отдыха в этих оздоровительных лагерях возможны вспышки заболевания COVID-19.

"Именно по таким причинам - потому что это массовое количество детей, которые сразу находятся вместе, было принято решение правительства о запрете открытия детских лагерей отдыха до 31 июля 2020 года", - резюмировал он.

Напомним, ранее Кабмин признал нецелесообразной работу оздоровительных детских лагерей до 1 июля. Тогда Степанов приводил те же самые аргументы в пользу такого решения.

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