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МОЗ: Детские лагеря в Украине закрыты до августа

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Летняя оздоровительная кампания для детей в Украине в этом году находится под угрозой полного срыва.
Минздрав опасается новых вспышек заболеваемости коронавирусом в детских лагерях
Минздрав опасается новых вспышек заболеваемости коронавирусом в детских лагерях
dv.kp.ru
 
Кабинет министров продлил запрет на работу детских оздоровительных лагерей до 31 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
 
По его словам, это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране.
 
 
"Просто надо обратить внимание на те цифры, которые у нас есть по коронавирусной болезни ежедневно: количество новых случаев, количество людей, которые каждый день госпитализируются, количество людей, умирающих от коронавирусной болезни - и тогда намного легче будет понять, почему мы не позволяем работать детским оздоровительным лагерям", - сказал он. 
 
Глава Минздрава напомнил, что в оздоровительных лагерях отдыхает большое количество детей из разных регионов, поэтому во время отдыха в этих оздоровительных лагерях возможны вспышки заболевания COVID-19.
 
"Именно по таким причинам - потому что это массовое количество детей, которые сразу находятся вместе, было принято решение правительства о запрете открытия детских лагерей отдыха до 31 июля 2020 года", - резюмировал он.
 
Напомним, ранее Кабмин признал нецелесообразной работу оздоровительных детских лагерей до 1 июля. Тогда Степанов приводил те же самые аргументы в пользу такого решения.

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Теги: Минздрав, эпидемия, Кабмин Украины, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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