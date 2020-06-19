В Одессе на пяти пляжах вода не соответствует нормативам

Лабораторный центр Минздрава исследовал на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды.

На некоторых пляжах Одессы лучше не купаться Думская

На пяти пляжах Одессы вода не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Об этом накануне сообщил региональный лабораторный центр Минздрава.

Указано, что в период с 19 по 25 июня в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды.

Из них не соответствовало нормативным требованиям – 13 проб. В частности, в Одессе не соответствует требованиям вода на пляжах 13 ст. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б. Фонтана, Аркадия и Дельфин.

При этом на санитарно-химические показатели было исследовано девять проб. Все они отвечали гигиеническим требованиям.

Напомним, в минувший четверг в Одессе закрыли пляж Дельфин из-за утечки топлива из затонувшего танкера Delfi.

Также стало известно, что затонувший танкер Delfi останется на одесском пляже до осени.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet