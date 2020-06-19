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В Одессе на пяти пляжах вода не соответствует нормативам

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Лабораторный центр Минздрава исследовал на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды.
На некоторых пляжах Одессы лучше не купаться
На некоторых пляжах Одессы лучше не купаться
Думская

На пяти пляжах Одессы вода не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Об этом накануне сообщил региональный лабораторный центр Минздрава.

Указано, что в период с 19 по 25 июня в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды.

Из них не соответствовало нормативным требованиям – 13 проб. В частности, в Одессе не соответствует требованиям вода на пляжах 13 ст. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б. Фонтана, Аркадия и Дельфин.

При этом на санитарно-химические показатели было исследовано девять проб. Все они отвечали гигиеническим требованиям.

Напомним, в минувший четверг в Одессе закрыли пляж Дельфин из-за утечки топлива из затонувшего танкера Delfi.

Также стало известно, что затонувший танкер Delfi останется на одесском пляже до осени.

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Теги: Одесса, лаборатория, вода, Пляж, загрязнение воды, пляжи, анализы
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Источник: korrespondent.net

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