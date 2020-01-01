На Буковине ослабляют карантин

В области вновь запустят общественный транспорт, а также разрешат открыться ресторанам и спортзалам.

Уже с 1 июля карантинные ограничения ослабят в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в понедельник, 29 июня.

Соответствующее решение сегодня приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, область была признана Минздравом как такая, которая отвечает всем требованиям.

В частности, с 1 июля возобновляются пассажирские перевозки при условии масочного режима. Количество граждан в транспорте не должно превышать количество сидячих мест. Также будут проверять температуру.

"Кроме того, будет разрешена работа спортзалов и ресторанов, при условии, что в помещении будут находиться не более 10 человек. С 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки. Также позволят проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе", - сказано в сообщении.

Ранее в Минздраве заявили, что не готовы смягчать карантин 13 регионов. За сутки в список регионов, не готовых смягчению карантина, добавились Ивано-Франковская и Харьковская области. При этом "красную зону" покинула Николаевская область.

Также в министерстве добавили, что детские лагеря в Украине закрыты до августа. Летняя оздоровительная кампания для детей в Украине в этом году находится под угрозой полного срыва.

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