“Бюрократ, технократ, обычный человек”: Что говорит о себе Шмыгаль

Денис Шмыгаль рассказал о том, как, являясь бюрократом, остается рядовым членом общества.

Премьер-министр Денис Шмыгаль признался, что, несмотря на высокий пост, считает себя обычным человеком. Дескать, глава правительства каждый день на собственной шкуре ощущает недочеты повседневности. Это позволяет ему решать проблемы населения.

Об этом заявил премьер в интервью изданию ВВС-Украина.

Я точно так же хожу в аптеку, магазин, когда болею, обращаюсь в обычные больницы, - признался он.

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При этом Шмыгаль заявляет, что, “не отрываясь от земли”, одновременно может назвать себя бюрократом. Говорит, прошел все ступени карьерной лестницы в госслужбе, в связи с чем знаком с чиновничеством не понаслышке.

Кроме того, премьер отметил, что считает себя технократом. Он добавил, что имел дело с бизнесом, руководил обладминистрацией. В связи с этим считает себя специалистом в сфере управления, в частности, умеет выявлять потребности целевой аудитории.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Раде решили не увольнять Шмыгаля.

