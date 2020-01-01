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Во Львове компания юных хулиганов избила ребенка

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Малолетних извергов запечатлела на видео очевидец.
В инцидент вмешались прохожие
В инцидент вмешались прохожие
facebook.com/tatyana.kuznevych

Потасовку зафиксировали на проспекте Красной Калины. Там местная жительница Татьяна Кузневич заметила толпу детей, которая безжалостно кого-то избивала.

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Женщина присмотрелась и увидела мальчика, лежащего на земле. Сверстники колотили его по животу, рукам и голове, били ногами. При этом, на кадрах, которые сняла Татьяна, видно, что в массовом избиении участвуют девочки. Одна, например, наносит удары тапком.

Очевидец пояснила, что не смогла подойти ближе, так как несла на руках ребенка, которому нет и года. Она окликнула толпу издалека, сделав детям замечание. Но на ее слова не реагировали, а возмутились, что их снимают.

При этом на ролике видно, что мимо спокойно прошло несколько взрослых. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в уличные разборки не вмешался оказавшийся поблизости мужчина.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове пожарному вручили подозрение в избиении женщины в автобусе.

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Теги: хулиганы, избиение, дети, Львов, нападение, очевидец
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