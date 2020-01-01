Глава Нацбанка Украины подал в отставку

Яков Смолий объяснил свое решение "систематическим политическим давлением", осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту страны заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте НБУ в среду, 1 июля.

Смолий объяснил свое решение "систематическим политическим давлением", осуществляемым на центральный банк в течение длительного времени.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – отметил Яков Смолий.

Напомним, 19 июня финансовый комитет Верховной Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы Нацбанка Якова Смолия. Тогда послы стран G7 назвали это "подрывом независимости НБУ".

Как известно, еще в мае Смолий утверждал, что планирует возглавлять НБУ еще пять лет – до 2025 года. Он заявил, что есть еще много задач, которые предстоит за это время сделать.

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