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В Украине за сутки зарегистрировали 889 новых случаев COVID-19

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В Украине возросло количество зараженных коронавирусом. Больше всего новых случаев заражений во Львовской области и Киеве.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За прошедшие сутки в разных регионах Украины медики выявили 889 новых случаев COVID-19, согласно информации, которая предоставлена Советом национальной безопасности и обороны. Больше всего новых случаев заражения во Львовской области и Киеве.

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В число лидеров по количеству зараженных коронавирусом за прошедшие сутки также входят Ровенская, Закарпатская и Волынская области.

С момента начала пандемии уже 45 887 украинцев заразились COVID-19. Многие из них сумели вылечиться от этой болезни (свыше 20 тыс. человек). К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь 1 185 украинцев, которые заразились этим опасным вирусом. Из них 12 человек умерли за минувшие сутки.

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Ранее на этой неделе в нашей стране фиксировали уменьшение числа новых случаев коронавируса почти в 2 раза по сравнению с прошлой неделей. Так, например, вчера было меньше 700 зараженных в сутки. Министерство здравоохранения отметило, что в Украине за последние три дня после месяца роста наконец-то стабилизировались показатели заболеваемости COVID-19.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), всего в мире с начала пандемии заразились COVID-19 свыше 10,694 млн. человек. Причем, 242 тыс. человек заразились за минувшие сутки. По состоянию на утро 2 июля от связанных с коронавирусом заболеваний в мире умерло 515 694 человек.

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Теги: коронавирус, Украина
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